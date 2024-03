Ator Rafael Cardoso agride e ameaça matar gerente em bar no Rio de Janeiro (vídeo)

Apoie o 247

247 - O ator Rafael Cardoso, que já foi acusado de praticar homofobia após compartilhar um vídeo de Nego Di propagando falas homofóbicas sobre João Guilherme, agora teria agredido um gerente de um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no último dia 26 de fevereiro. João Fernando, de 64 anos, prestou um boletim de ocorrência contra Cardoso. O caso foi detalhado ao colunista Leo Dias, de acordo com o Metrópoles.

De acordo com o documento, Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Ele estaria acompanhado de dois homens e pediu a um garçom, já conhecido do ator, para conhecer o gerente do estabelecimento. “Eu vou te matar”, teria dito Rafael ao gerente logo após apertar sua mão. João Fernando deu as costas ao ator, acreditando se tratar de uma brincadeira e teria levado um soco na nuca.

Ator Rafael Cardoso agride gerente de 64 anos em bar pic.twitter.com/SLeTn1l7Tu — AM POST (@portalampost) March 3, 2024

