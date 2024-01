Ator terá que pagar pensão para a ex que engravidou do amante; entenda

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ator Steve Burton, que estava no ar na novela Days Of Our Lives, deixou o emprego após descobrir uma traição da esposa, Sheree Gustin, que engravidou do amante. Mais de um ano depois, o processo de divórcio do ex-casal foi finalizado e a Justiça decidiu que o artista deverá pagar pensão à ex e aos três filhos, frutos do casamento que durou 23 anos. As informações são do portal Metrópoles.

Apesar de Burton tentar contornar a situação com todos os argumentos jurídicos, Sheree saiu vitoriosa da batalha judicial e irá receber US$ 50 mil (R$ 244 mil), que deverão ser pagos em parcelas de US$ 2,5 mil.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: