Atrasos e cancelamentos de voos marcam início do segundo dia de greve dos aeronautas

247 - O início do segundo dia de greve dos aeronautas foi marcado por atrasos e cancelamentos de decolagens e voos nos aeroportos brasileiros. A paralisação foi estendida após suspensão das negociações por reajuste salarial e mudanças nos regimes de trabalho entre a categoria e as empresas do setor.

De acordo com a Folha de S. Paulo, até as 6h40 desta terça-feira (20), o aeroporto de Congonhas registrava dez voos atrasados e dois cancelamentos. em Guarulhos ao menos três voos foram atrasados. Em Brasília, houve um atraso registrado até as 7h.

Na segunda-feira (19), a mobilização dos aeronautas resultou em atrasos em ao menos 17 aeroportos do país. Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas a paralisação deverá continuar e estão previstas mobilizações nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Viracopos, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confins.

A categoria reivindica a recomposição salarial pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e ganho real (acima da inflação) de 5%. “Nas cláusulas sociais, pedem a manutenção da convenção coletiva da categoria e a definição de horários de veto para alterações em folgas”, destaca a reportagem.

