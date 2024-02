Atriz está desaparecida desde o Carnaval e família busca notícias

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Carla Mendes, atriz e criadora de conteúdo, está desaparecida desde o início do Carnaval. Por conta da situação, a família utiliza o Instagram para descobrir o paradeiro da artista. Ela foi vista pela última vez na Praça da República, em São Paulo e a sua última publicação nas redes sociais foi no dia 7 de fevereiro.

De acordo com Metrópoles, Mendes faz parte da Cia dxs Terroristas, grupo conhecido como coletivo artístico de terrorismo poético e que tem foco na pauta LGBTQIAP+. A página, inclusive, compartilhou fotos e informações sobre a atriz.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: