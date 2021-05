Australiano diz ter 'prova definitiva' da existência de um OVNI

Trendsbr - Um morador da cidade de Gold Coast, no estado de Queensland, na Austrália, está causando polêmica na internet após um vídeo gravado no ano passado ser, segundo ele, a prova de que um óvni estava sobrevoando seu bairro.

A gravação compartilhada por George Csere no YouTube em agosto de 2020 está repercutindo entre os internautas apenas agora porque foi noticiada pela mídia australiana, como o portal News.com.au.

A informação é de que o objeto voador não-identificado estava sobre a região de Nerang e chegou a colidir com o drone, jogando-o no chão.

O portal afirma que só após conferir as imagens e examinar meticulosamente cada quadro é que Csere percebeu que seu drone, um DJI Mavic Pro, foi atingido por algo grande, que ele afirma ser um óvni.

De acordo com ele, a filmagem foi realizada durante um lindo dia de janeiro de 2020 e que não viu nenhum pássaro nas proximidades.

“O drone estava logo acima da minha cabeça quando ouvi um grande “bang!”, como se tivesse batido numa parede. Perdi uma hélice e o suporte do eixo cardan se soltou. Segundos depois, apenas um fio estava segurando a câmera. Verifiquei o vídeo e logo encontrei um objeto redondo fugindo para longe”, conta George Csere ao News.com.au.

No vídeo original publicado no YouTube, o australiano afirma que estava voando no modo esportivo a 94 m de altura para descarregar a bateria do drone quando “algo estranho aconteceu”.

Com base no sistema de gravação de 30 quadros por segundo. Ele afirma que o óvni estaria se movendo a 1.080 km/h quando fugiu após se chocar contra o drone, que caiu descontrolado.

Nos comentários da gravação compartilhada em agosto de 2020, alguns usuários acreditam que o estranho objeto poderia ser um pássaro. “Aves trombam com drones o tempo todo”, diz o internauta intitulado Bo Jackson, no YouTube.

Segundo o News.com.au, a região de Gold Coast se tornou um famoso ponto turístico para objetos não-identificados durante a década de 2010, com 23 avistamentos relatados até 2019.

A presidente da UFO Research Queensland (entidade de pesquisas ufológicas), Sheryl Gottschall, citada pelo portal, diz que não receberam nenhum relato de avistamento de óvnis em 2020.

