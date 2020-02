Australiano filma de perto ataque de crocodilo esfomeado (vídeo)

Gravado na Austrália, no vídeo dá para ouvir o aventureiro e especialista em répteis Matt Wright chamando um crocodilo gigantesco para comer edit

Sputnik - Gravado na Austrália, no vídeo dá para ouvir o aventureiro e especialista em répteis Matt Wright chamando um crocodilo gigantesco para comer. Como resposta, o crocodilo não deixou o humano esperando.

Ao ouvir a pancada forte de uma peça de carne na água , o crocodilo saiu com pressa em direção ao australiano, com a boca bem aberta e distribuindo dentadas, dando um susto de respeito ao homem. O brutamonte não deixou de ir atrás do aventureiro até conseguir o que queria: o pedaço de carne.

No começo do vídeo, o predador fascinante parece estar bem camuflado e pode ser facilmente confundido com algas verdes na água, uma vez que aparece completamente submerso.