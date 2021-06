Autópsia confirma suicídio de John McAfee, mas família quer segunda opinião

247 - A autópsia do corpo de John McAfee, criador do antivírus McAffe, revelou que o empresário se suicidou na cela de uma prisão de Barcelona, na Espanha, onde foi encontrado morto na última quarta-feira (23).

McAfee havia sido preso em outubro de 2020 no aeroporto de Barcelona e aguardava a resolução do pedido de extradição para os Estados Unidos.

A viúva de McAfee, Janice, solicitou uma segunda autópsia independente assim que o resultado da primeira fosse divulgado, informou o advogado da família. Ela diz não acreditar que o marido se suicidou e culpou autoridades americanas pela morte.

O El País revelou que o empresário deixou uma nota de suicídio no bolso da calça, mas ainda não se sabe o conteúdo.

McAfee foi indiciado no estado americano do Tennessee por sonegação fiscal. Além disso, ele foi acusado de envolvimento em um caso de fraude de criptomoeda em Nova York. (Com informações do El País).

