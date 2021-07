Autoridades dos EUA demoraram demais para salvar sobreviventes no desabamento na Flórida

Rádio Internacional da China - Um prédio de 12 andares de frente para o mar desabou no dia 24 de junho na Flórida, Estados Unidos. Até este domingo (4 de julho) já tinham passado 10 dias desde o desabamento. Os dados oficiais mostram que até o dia 2, o número de mortes subiu para 22 e foi atualizado para 126 desaparecidos. Nesta tragédia, o desempenho do governo norte-americano é outro desastre.

A eficiência dos trabalhos de resgate tem sido horrível desde o início do acidente. Os governos local e federal demoraram 16 horas para aprovar o processo de liberação dos equipamentos de resgate. A primeira equipe de resgate chegou ao local também 16 horas depois do colapso e o grupo é composto por menos de 20 pessoas. A NBC comentou que isso é uma outra forma de homicídio.

Quanto tempo uma pessoa pode sobreviver sob os escombros? O consenso internacional é de 72 horas e as primeiras 24 horas são de suma importância para encontrar sobreviventes. Porém, a burocracia norte-americana ignorou mais uma vez a ciência. Alguns internautas dos EUA perguntaram o porquê de os heróis e as tecnologias de ponta só ficarem nos filmes.

Os trabalhos de resgate também estão com um andamento muito lento. Internautas ironizam que eles não estão numa tarefa de emergência, mas sim de arqueologia. A CNN criticou, no dia 3, que estamos vendo um desastre em câmera lenta.

Segundo a reportagem do jornal New York Post, uma mulher pediu socorro depois do desabamento, mas sete dias depois, ela ainda não foi encontrada e agora ninguém ouviu mais a voz dela. Que história triste e catastrófica!

Funcionários concernentes estão muito ocupados convocando coletivas de imprensa ao invés de orientar os trabalhos de resgate. No dia 1º, o presidente norte-americano visitou o local e elogiou, dizendo que os esforços de resgate foram inacreditáveis. Mas, naquele momento, mais de 140 pessoas ainda estavam desaparecidas.

Por que o prédio desabou? Quem será responsável pelo desastre? Especialistas do governo norte-americano disseram que precisam de vários meses ou até anos para obter essas respostas.

Tanto o acidente na Flórida, como a pandemia, destacaram a baixa eficiência do sistema político dos EUA e a negligência dos direitos humanos em solo americano.

