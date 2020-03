Avanço do coronavírus ocorreu por deslocamento de pessoas com poucos sintomas

De acordo com o levantamento, publicado na revista especializada Science, o avanço da doença pelo território chinês e pelo mundo ocorreu, em grande parte, por causa do movimento de pessoas com sintomas relativamente leves ou sem sintomas edit

247 - Uma análise estatística do primeiro grande surto do novo coronavírus, na China, apontou que quase 90% das pessoas doentes passaram despercebidas quando ainda não havia restrições de viagens dentro do país asiático. De acordo com o levantamento, publicado na revista especializada Science, o avanço da doença pelo território chinês e pelo mundo ocorreu, em grande parte, por causa do movimento de pessoas com sintomas relativamente leves ou sem sintomas.

Pouco após o início das restrições em 8 de fevereiro, na China, o número de casos confirmados era de 801 em todo o país. A quantidade atual supera os 80 mil, com um total de mortes superior a 3.000, apenas um mês e meio depois. Em nível mundial, são pelo menos 168 mil infecções confirmadas, e 6,6 mil mortes em 148 países.

A equipe de cientistas entende queas medidas de restrição, junto com o isolamento social e os cuidados com a higiene, foram eficazes para reduzir a velocidade da transmissão do coronavírus dentro da China. Mas ainda é preciso saber quando será possível parar com essas medidas sem que haja um retorno do surto, informaram.