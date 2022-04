Aviões da Gol e Azul colidem no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas

Apoie o 247

ICL

247 - Dois aviões se chocaram no pátio do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na noite de sexta-feira (29). Não houve feridos no incidente e as duas aeronaves foram encaminhadas para manutenção. As informações são do portal G1.

De acordo com nota enviada pela Gol Linhas Aéreas, o avião, que havia saído do Rio de Janeiro, atingiu acidentalmente a cauda da aeronave da Azul com a ponta da asa. Os passageiros desembarcaram em segurança do Boeing 737-800.

Já a Azul Linhas Aéreas informou, também em nota, que a aeronave da Gol atingiu a "parte traseira da fuselagem" do Embraer E195-E1 da companhia durante o procedimento de táxi. A aeronave estava vazia e parada para pernoite.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As causas da batida não foram informadas. O especialista em aviação Lito Sousa levantou algumas possibilidades que podem ter acontecido, entre elas, uma das duas aeronaves estarem fora de posição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Winglet do 737NG da Gol arrancou o cone de cauda do E-195 da Azul em Campinas ontem

Opções:

1) O E-195 tava estacionado fora de posição

2) O taxi do GOL estava fora da faixa

3) Os dois estavam certos e o "clearence" do aeroporto não permitira o taxi com um E-195 naquela posição pic.twitter.com/7TsuuyOKr5 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 30, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE