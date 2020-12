Bailarina acusa deputado de agressão após se negar a dançar para ele

A bailarina Bárbara Knightz denunciou que foi agredida pelo deputado estadual José Geraldo Santos Alves Pinheiro (PSC), conhecido como Geraldo da Rondônia. "Desferiu o tapa, não pegou no meu rosto porque me afastei, pegou no corpo, no braço e o filho dele viu tudo" edit

247 - Uma bailarina identificada como Bárbara Knightz registrou nessa segunda-feira (14) um boletim de ocorrência contra o deputado estadual José Geraldo Santos Alves Pinheiro, conhecido como Geraldo da Rondônia (PSC). Ela afirmou ter sido xingada e agredida no braço pelo parlamentar enquanto trabalhava em um evento em Ariquemes (RO), no último sábado (12). Em vídeo publicado no Instagram, Bárbara disse que estava tomando um ar na parte de fora da casa de festas. Um funcionário do deputado perguntou se ela dançaria para Geraldo por alguns minutos, em troca de dinheiro.

Após a apresentação no evento, a bailarina afirmou que estava do lado de fora da casa quando o deputado passou a agredi-la verbalmente. "Ele ficou furioso e ergueu a mão contra mim. Desferiu o tapa, não pegou no meu rosto porque me afastei, pegou no corpo, no braço e o filho dele viu tudo. Disse pra eu ficar calma, relevar porque ele estava bêbado... Aproveitou o momento e me assediou também, falou sobre beijo, sexo, deu em cima mesmo. Eu me retirei do local", disse Bárbara em entrevista ao portal G1.

A dançarina continuou seus relatos. "Eu disse que não faria isso e ele se retirou. Depois fez novamente a proposta para outra dançarina e depois para o técnico da banda, insistindo que fôssemos dançar para ele. Nós não aceitamos. Foi constrangedora a situação", continuou.

"Gritou, xingou a banda e usou do poder para falar que ninguém entraria. Quando ele xingou, eu me levantei e disse que ele estava falando assim comigo porque eu não aceitei a proposta de dançar para ele", acrescentou.

