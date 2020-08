Balbúrdia: pele de tilápia de Universidade do Ceará pode salvar vidas de queimados na explosão em Beirute

Pesquisadores do Projeto Pele de Tilápia, da Universidade Federal do Ceará (UFC), realizam uma campanha para facilitar o envio de todo o estoque de 40 mil cm² de pele de tilápia, para ajudar as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano edit

247 - A pesquisa brasileira do nordeste pode salvar vidas em Beirute, cidade destruída por uma explosão de grandes proporções. A pesquisa é realizada no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos (NPDM), sob coordenação do Dr. Odorico de Moraes, da Universidade Federal do Ceará.

A reportagem do portal G1 destaca que “os estudos desenvolvidos pela UFC mostram a eficácia do uso da pele de tilápia em queimaduras de 2º e 3º graus e lesões na pele, agindo como um "curativo biológico" no processo de cicatrização.”

A matéria ainda informa que “o biólogo Felipe Rocha, pesquisador do projeto, explica que é preciso haver um consenso entre as autoridades das duas nações para poder realizar o envio do material. "Como é um material de pesquisa, os ministérios da Saúde dos dois países precisam se contatarem e autorizarem o envio e o uso. Mas a pesquisa já está bem avançada e os resultados de efetividade de efeito já são comprovados e publicados em artigos nacionais e internacionais", afirmou”

