Barbie homenageia biomédica brasileira negra que sequenciou DNA do coronavírus

Bethânia Nunes, Metrópoles - A biomédica Jaqueline Goes de Jesus virou boneca em uma homenagem feita pela fabricante de brinquedos Mattel. A brasileira de 31 anos, que liderou o sequenciamento do genoma do primeiro caso de coronavírus da América Latina, ganhou sua própria versão da boneca Barbie.

O brinquedo faz parte de uma linha de bonecas que exalta seis mulheres que contribuíram significativamente para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Além de Jaqueline, também foram incluídas, na coleção, Sarah Gilbert, líder da equipe que desenvolveu a vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19; Amy O’Sullivan, enfermeira que tratou do primeiro paciente com a infecção no Brooklyn, em Nova Iorque; e a pesquisadora canadense Chika Stacy Oriuwa, que luta contra o racismo sistêmico na área da saúde.

