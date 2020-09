Barçagate: relatório afirma que houve corrupção no Barcelona

247 - Um relatório da polícia da Catalunha (Mossos d'Esquadra) concluiu que houve corrupção no Barcelona no caso do "Barçagate". Foram analisados os resultados das investigações feitas nos bastidores do clube em 29 de junho a pedido da juíza Alejandra Gil, segundo o jornal El Mundo.

A Justiça investiga a contratação da empresa I3 Ventures, que prestou serviços de monitoramento de redes sociais para a equipe por 1 milhão de euros. O valor é considerado "seis vezes superior ao normal" pela polícia.

o relatório aponta que o patrimônio financeiro do Barça "foi afetado em benefício próprio de diversas pessoas, fracionando fraudulentamente os contratos e faturas para evitar a supervisão do órgão de controle de contas do clube".

