Batalha por fortuna de Gugu segue intensa. Justiça cassa pensão da ex-companheira

A batalha pela fortuna de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato, morto no último dia 21 de novembro, teve mais um capítulo: a Justiça cassou o direito à pens]ao de R$ 100 mil de Rose Miriam di Matteo, ex-companheira e mãe dos filhos do apresentador edit

247 - A batalha pela fortuna de R$ 1 bilhão de Gugu Liberato, morto no último dia 21 de novembro, teve mais um capítulo: a Justiça cassou o direito à pens]ao de R$ 100 mil de Rose Miriam di Matteo, ex-companheira e mãe dos filhos do apresentador.

A reportagem do portal Uol relata a decisão da Justiça: "uma liminar assinada agora à tarde pelo desembargador Gaudino Toledo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, cassou o direito à pensão da médica Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu Liberato."

A materia ainda explica que "a partir de hoje, Rose, que receberia R$ 100 mil por mês do espólio da família, terá direito a apenas R$ 42 mil mensais para as despesas com os filhos e manutenção da casa."