247 - Em uma das edições com debates mais politizados, o BBB20 tem agora uma acusação de racismo. A declaração criticada nas redes sociais foi feita pela médica Marcela contra o ator Babu - que interpretou Tim Maia.

“Traria ele para cá para arrumar a cozinha todo dia… O povo não quis”, disse, em referência a retirar Babu do grupo Xepa e levar para o seu, o VIP. Por conta do diálogo, o termo 'Babu não é escravo' ficou entre os temas mais comentados do Twitter.

Feminista, Marcela é mais uma a receber o apelido irônico de "fada sensata", por fazer discursos políticos em defesa das mulheres, mas também demonstrar preconceitos.

Outro caso foi da atriz Manu Gavassi, que também tem discursos contra o machismo, mas foi acusada de racismo quando comentou sobre “combinação” e “cores de casais” na casa. Assista:

MARCELA DISSE: “VAI ARRUMAR CONFUSÃO COM O POVO DAQUI”



Ela não disse “arrumar a cozinha com o povo daqui” NÃO TEM SENTIDO! #BBB #BBB20

BABU NÃO É ESCRAVO MESMO, NINGUÉM DISSE ISSO! pic.twitter.com/Qyte4cwwBi — ro 🦄 (@lovegowan) March 4, 2020