BBB21: participantes brincam sobre impeachment de Bolsonaro e ironizam: "fico triste com uma notícia dessa" (vídeo)

247 - Sentados ao redor da mesa, os participantes remanescentes do Big Brother Brasil (BBB) 21 brincaram sobre a possibilidade de o apresentador do programa, Tiago Leifert, aparecer no telão da casa para informar os brothers e sisters sobre um eventual impeachment de Jair Bolsonaro.

Ao comentarem a hipótese, os participantes passaram a brincar com a situação, imitando como seria a celebração do momento:

"Eu já ia falar: 'tropa, já compra a carne aí, o gelo, porque daqui a 13 dias...'", disse Camilla, afirmando que faria uma festa ao sair do programa caso Bolsonaro estivesse fora do poder.

"Seara, manda a carne", comentou João.

"(...) soltar um foguete. 'Eu fico triste com uma notícia dessa'", falou Arthur em referência ao meme do "eu fico muito triste com uma notícia dessas".

Eu amo que a maior parte do pessoal que sobrou no bbb odeia o Bolsonaro e estavam comentando sobre comemorar o impeachment e dando indiretas sobre o PT, falando em 13 dias hahahahha Juliette, Camilla, João e Arthur muito esquerdistas sim pic.twitter.com/45yYL2YT3g — Paulinnn (@PauloLarentis) April 21, 2021

