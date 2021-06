Bebê atacado por jacaré em Goiás teve antebraço amputado, diz médico

De acordo com o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Juliano Ferreira, o "braço estava muito destroçado" quando o bebê foi levado para atendimento. O incidente aconteceu em um parque de Porangatu, no norte de Goiás edit

O bebê de um ano e oito meses teve o antebraço direito amputado, após ser atacado por um jacaré na Lagoa Grande, em um parque municipal de Porangatu, no norte de Goiás. De acordo com o médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Juliano Ferreira, o "braço estava muito destroçado" quando o bebê foi levado para atendimento.

"Ele vai ter vida normal. A articulação do cotovelo ficou preservada para poder implantar uma prótese futura", disse o profissional. O relato foi publicado pelo portal G1.

Ao médico, a mãe relatou que o bebê estava com a babá, quando ela escutou gritos, foi ao local e viu o garoto ferido nos braços da mulher.

"Ela disse que a babá estava passeando com a criança, quando a mãe escutou o choro. A babá disse que o animal abocanhou o braço do bebê e puxou para a água, ela contou que entrou na água e tirou a criança da boca do jacaré", disse ele.

O menino foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), levado ao Hospital Municipal, encaminhado para Uruaçu e transportado por um helicóptero ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde passou por uma cirurgia.

Em nota, o Hugol informou que o paciente continua em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com estado geral ainda grave e respirando espontaneamente.

