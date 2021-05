Bernard Arnault supera Jeff Bezos e ocupa posto de homem mais rico do mundo por algumas horas

247 - Por poucas horas na manhã desta segunda-feira (24), o bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi desbancado do posto de homem mais rico do mundo no ranking da Forbes por Bernard Arnault, dono das marcas Louis Vuitton e Dior e do grupo LVMH.

O magnata francês alcançou uma fortuna de US$ 186.3 bilhões, o que representa uma alta de mais de US$ 110 bilhões nos últimos 14 meses. Ele possuía US$ 300 milhões a mais que Bezos.

O ganho da LVMH foi resultado de uma alta de 0,4% nas ações do grupo nas primeiras horas do mercado europeu, capitalizando a empresa francesa em US$ 320 bilhões e elevando a participação pessoal de Arnault em mais de US$ 600 milhões.

Em terceiro lugar, Elon Musk, dono da Tesla, tem um patrimônio de US$ 147,3 bilhões.

Com informações do G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.