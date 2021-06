Betim inicia vacinação de adolescentes contra Covid contrariando orientação do Ministério da Saúde

247 - A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contrariando a orientação do Ministério da Saúde, iniciou nesta quarta-feira (16) a imunização de estudantes de 12 a 14 anos contra a Covid-19, antes de ter concluído a vacinação para a população adulta acima de 18 anos conforme calendário proposto pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). O que é considerado pelo Ministério da Saúde como uma “estratégia equivocada”.

De acordo com reportagem do portal G1 , a medida foi anunciada em Betim após a chegada de 6.047 doses de vacinas da Pfizer, que recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser usada em pessoas a partir de 12 anos.

Embora os gestores tenham autonomia, a orientação é que estados e municípios sigam as orientações do Ministério da Saúde dando prioridade aos grupos prioritários elencados no PNI. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também é contra a vacinação de crianças no atual momento.

Ainda segundo reportagem, em contato com todas as secretarias estaduais de saúde, apenas a prefeitura de Betim adotou a vacinação de adolescentes.

