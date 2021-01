Bilionários saíram ilesos e até mais fortes da pandemia, aponta relatório da Oxfam

Em escala global, bilionários viram suas fortunas aumentarem em um volume total de 3,9 trilhões de dólares entre 18 de março e 31 de dezembro de 2020, de acordo com a ONG, que se baseia principalmente em dados da Forbes e do Credit Suisse edit

247 - A ONG Oxfam divulgou relatório que mostra que as 1.000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram todas as perdas que tiveram durante a pandemia de Covid-19 em apenas nove meses, entre fevereiro e novembro de 2020, enquanto os mais pobres do planeta vão levar pelo menos 14 anos para conseguir repor as perdas devido ao impacto econômico da pandemia.

Os dados constam do relatório O Vírus da Desigualdade, apresentado durante o Fórum Econômico Mundial, realizado nesta semana em Davos, na Suíça.

Em escala global, bilionários viram suas fortunas aumentarem em um volume total de 3,9 trilhões de dólares entre 18 de março e 31 de dezembro de 2020, de acordo com a ONG, que se baseia principalmente em dados da Forbes e do Credit Suisse.

Estados Unidos, China e França registram os avanços mais importantes. Neste último, por exemplo, bilionários - incluindo Bernard Arnault, a terceira maior fortuna do mundo - "ganharam cerca de 175 bilhões de euros (US$ 213 bilhões) no mesmo período".

A ONG cita o Brasil como exemplo, onde “afrodescendentes têm 40% mais chances de morrer de covid-19 do que brancos”.

