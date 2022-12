Biomédica negra denuncia racismo em hotel de luxo em SP: 'Duvidaram que eu poderia ser uma doutora'

Apoie o 247

247 - A biomédica Lih Vitória, de 30 anos, relatou ter sofrido racismo em um hotel de luxo na cidade de Santo André, ABC Paulista, na última quinta-feira (22). As informações são do portal G1.

Hospedada a trabalho em uma unidade da Rede Bristol, Lih contou que, ao tentar realizar check-out do hotel pela manhã, foi questionada por diversas vezes sobre os seguintes pontos: A veracidade do e-mail de reserva enviada pela empresa em que ela trabalha e se realmente era fazia parte da empresa.

"O racismo não é verbalizado. Foram caras e bocas, julgamentos, expressões faciais o tempo todo. E eu só queria sair. Eu viajo com meus amigos e nunca tive problema, porque estou sempre com uma pessoa branca. Agora, que comecei a andar sozinha, estou sentindo", contou ela.

Segundo Lih, a recepcionista só faria a liberação após conseguir contato com a dona da empresa. "Ela entrou em uma sala e saiu acompanhada de mais duas pessoas, que ficaram me observando", afirmou.

Em nota publicada nas redes sociais, a Rede Bristol disse que "compreende a gravidade de qualquer ato de discriminação", que está apurando os fatos e que irá colaborar com a hóspede e com as autoridades.

