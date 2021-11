Boff: “Bolsonaro viola leis e fica por isso mesmo. É falso dizer que as instituições funcionam”

Intelectual diz que “nenhuma delas funciona, salvo em alguns casos, o STF” atualmente no Brasil. “Até quando?”, questiona edit

247 - O teólogo e escritor Leonardo Boff constata que as instituições não estão funcionando no Brasil, dada a inanição diante do comportamento de Jair Bolsonaro.

“O infeliz capitão pinta e borda: viola todas as leis, passa por cima da Constituição, mente a mais não poder, inventa fake news, fez-se aliado do vírus e fica por isso mesmo. É falso dizer que as instituições funcionam. Nenhuma delas funciona, salvo em alguns casos, o STF. Até quando?”, questionou pelo Twitter.

Em viagem por Dubai, onde se encontra com empresários acompanhado de uma comitiva cheia de figuras sem qualquer relação com a “missão” fora do País, Bolsonaro disparou mentiras sobre a questão climática e deu declaração polêmica sobre o Enem .

passa por cima da Constituição,mente a mais não poder,inventa fake news,fez-se aliado do vírus e fica por isso mesmo. É falso dizer que as instituições funcionam.Nenhuma delas funciona,salvo em alguns casos, o STF. Até quando? — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) November 15, 2021

