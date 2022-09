Boff desmente notícia de que teria falecido e diz estar 'vivo para lutar pela vitória de Lula no primeiro turno'

Apoie o 247

247 - O teólogo Leonardo Boff, 83 anos, esclareceu nesta quarta-feira (14) que é falta a notícia divulgada na internet sobre a morte dele.

"Corre por aí a notícia de que teria falecido. Não sei qual é a intenção desta fake. Mas comunico que estou vivo. Vivo para lutar pela vitória da vida já no primeiro turno. Não percamos tempo: lutemos pela vitória do Lula já no primeiro turno", afirmou o estudioso no Twitter.

A Editora Vozes também divulgou um comunicado. "É falsa a notícia que está sendo veiculada nas diversas redes sociais sobre o falecimento do autor Leonardo Boff. O mesmo encontra-se bem, com saúde, na sua residência. A Editora Vozes repudia todo tipo de fake news e notícia caluniosa a respeito de qualquer assunto".

Corre por aí a notícia de que teria falecido.Não sei qual é a intenção desta fake. Mas comunico que estou vivo. Vivo para lutar pela vitória da vida já no primeiro turno. Não percamos tempo:lutemos pela vitória do LULA já no primeiro turno. — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) September 14, 2022

