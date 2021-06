Bolsonarismo convocou manifestantes à motociata com promessa de sorteio de motos e em nome de Cristo

“Quero Acelerar com Cristo no pelotão do Presidente Jair Messias Bolsonaro” - esse foi o comunicado junto a um campo para o preenchimento dos dados do “sortudo” edit

247 - Desde que Bolsonaro anunciou sua “motociata” de São Paulo, ocorrida no último sábado (12), os bolsonaristas disseminaram nas redes sociais – Telegram, Whatsapp, Facebook e outros – um anúncio prometendo o sorteio de uma “linda MOTO”. A intenção foi atrair esperançosos a participarem da manifestação e aumentar o volume de pessoas na “motociata”.

“Quero Acelerar com Cristo no pelotão do Presidente Jair Messias Bolsonaro” - esse foi o comunicado junto a um campo para o preenchimento dos dados do “sortudo”.

Quantos participantes foram atraídos pelo anúncio não se sabe. Outros usuários nas redes, com a intenção de denunciar uma possível compra de manifestantes, acabaram compartilhando o anúncio no Twitter e Facebook, o que na prática aumentou a circulação da propaganda, chegando ao conhecimento de um público ainda maior e, portanto, contribuindo com a campanha publicitária.

De acordo com reportagem da jornalista Mariana Schreiber, da BBC Brasil , publicada na véspera do ato, sexta-feira (11), o evento da capital paulista foi promovido nas redes sociais como uma versão evangélica das motociatas bolsonaristas realizadas em maio em Brasília e Rio de Janeiro, onde não houve esse rótulo religioso.

“Igrejas, porém, negam estar por trás da convocação. Quem batizou o evento com esse nome e se colocou como coordenador foi o comerciante evangélico Jackson Vilar, dono de uma loja de móveis no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Ele tem promovido intensamente o ato, inclusive com um cadastro online para sorteio de uma moto entre os que comparecerem à motociata e doarem um quilo de alimento”, informa a matéria.

“Sua atuação, porém, irritou motoclubes que apoiam Bolsonaro e veem uma tentativa do comerciante em se aproveitar politicamente da mobilização. Em 2018, ele foi candidato a deputado federal, mas não conseguiu se eleger. Embora já apoiasse Bolsonaro, concorreu pelo Pros, que em 2018 estava coligado com o PT”, aponta ainda a reportagem.

Segundo informou o empresário à reportagem, o sorteio da moto buscava estimular o cadastro dos interessados para ter uma estimativa dos participantes. Na quinta-feira de tarde, anunciou em um vídeo que já havia quase 300 mil inscritos.

Colaboração: Marcus Atalla

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.