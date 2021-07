Bolsonarista, advogado da Precisa, que representa a Covaxin, apoia “tratamento precoce”

O advogado Túlio Belchior Mano da Silveira publicou uma foto do seu perfil com o "apoio ao tratamento precoce e preventivo". Ele é representante legal da Precisa Medicamentos, investigada pela CPI da Covid por irregularidades na importação de vacinas edit

247 - Representante legal da Precisa Medicamentos na negociação da vacina indiana Covaxin, o advogado Túlio Belchior Mano da Silveira apoia o chamado "tratamento precoce" da Covid-19, defendido por Jair Bolsonaro e sem comprovação científica para a cura da doença.

No dia 4 de abril, quando já negociava a venda da Covaxin ao governo por um valor superfaturado, Silveira publicou uma foto do perfil com o "apoio ao tratamento precoce e preventivo".

No dia 24 de junho, o advogado publicou no Instagram uma passagem bíblica – Efésios 6:13-17 – dizendo que “não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais".





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.