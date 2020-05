Bolsonarista ataca médica com postagem sexista e homofóbica

247 - Um homem identificado como Milton Pereira Alemão, apoiador de Jair Bolsonaro, ofendeu a médica Maria Helena Jerônimo Pereira, que trabalha na prefeitura de São Vicente (SP), com uma postagem caráter sexista e homofóbica, que também atingiu o neto da médica de 4 anos. Maria Helena disse que os comentários foram apagados. Ela contou que tudo começou na terça-feira (12), com uma conversa dela com um amigo de Facebook. Ele fez uma postagem contrária ao presidente e ela disse que odeia Bolsonaro.

Veja a postagem de Pereira: "Por um acaso seu neto sabe enfiar um crucifixo no 'C'. Por um acaso seu neto adora roubar as canetas dos amiguinhos, por um acaso seu neto enfia o dedinho na Batota da vovó! Você já ensinou seu netinho que o crime compensa, por um acaso, você já ensinou que no futuro, ele poderá casar com a mãe dele e fazer muito sexo e dar mais alguns filhos para ela e ele ser pai irmão!!! Por um acaso você está esperando ele ser um pouco maior para namorar um menino e depois namorar uma menina, para saber se ele gosta de sentar ou martelar!! Essas são as ideologias das pessoas que condenam o Bolsonaro!!! Há lembrei, você gosta de aranha ou cobra!! Tudo sempre moderno!!".

