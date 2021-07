Bolsonarista Dedé Santana é autorizado a captar R$ 1,2 milhão pela Lei Rouanet

247 - O bolsonarista Dedé Santana, um dos fundadores do grupo Os Trapalhões foi autorizado a captar 1,2 milhões de reais em patrocínios pela Lei Rouanet de incentivo à cultura. A informação é do portal Veja.

Seu projeto, um circo itinerante que mistura cinema, teatro e performance de palhaços pelo interior de São Paulo, foi homologado nesta terça-feira, 6, pelo ex-policial militar André Porciúncula Esteves, que atualmente comanda a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Dedé recebeu autorização para captar 246.732,48 reais a mais do que o pedido originalmente pelo projeto.

A área de fomento cultural no governo do presidente Jair Bolsonaro está sem contratar pareceristas desde o ano passado. A homologação dos projetos, fase em que os produtores são autorizados a receber o dinheiro dos patrocinadores privados, está funcionando a conta gotas e sob discrição exclusiva de Esteves, que é uma pessoa que reconhecidamente não tem experiência no setor. No fim de junho, ele recebeu uma lista com a sugestão da área técnica para a homologação de 139 projetos inscritos na lei.

