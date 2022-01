Bolsonarista, defensor público compara caso Djokovic a Jesse Owens e Hitler (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - Negacionista e apoiador contumaz de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais, o defensor público Jovino Bento Júnior elogiou Adolph Hitler ao se posicionar contra o passaporte da vacina durante debate sobre o tema no Conselho Superior da Defensoria Pública realizado na sexta-feira (14).

Em sua explanação, Jovino citou a expulsão do tenista sérvio Novak Djokovic da Austrália porque o atleta tentou burlar as leis sanitárias do país para participar do Aberto de Melbourne. O bolsonarista comparou o caso com a participação do atleta Jesse Owens nas Olimpíadas de Berlim em 1935, durante a ditadura nazista.

“A proposta é sim de se punir quem não se vacinar. Essas colocações dele me lembram inclusive um meme que vi esses dias, achei uma colocação muito perfeita para a ocasião com o caso do tenista Novak Djokovic na Austrália. A postagem dizia assim: Nem Hitler fez com Jesse Owens na Alemanha o que o governo da Austrália está tentando fazer com Djokovic. E é exatamente isso. Jesse Owens foi aquele negro, ganhou quatro medalhas olímpicas nas Olimpíadas de 1936 em Berlim, tudo sendo assistido por Hitler. E Hitler não o impediu de competir, de entrar no país, como se começa a se ver hoje nos países. Esse caso é emblemático”, disse o defensor público que ressaltou que a forma como estava sendo debatido “não condiz com a grandeza do tema”.

