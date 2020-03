Bolsonarista, dono do Madero é multado em R$ 569 mil por infrações trabalhistas

247 - O dono do Madero, Junior Durski, foi multado em R$ 569 mil por conta de 80 autuações do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele não negava as infrações e queria pagar somente a metade do valor por todas elas. As ações pagas pela metade envolvem 14 lojas do grupo Madero. A média das multas é de R$ 36 mil por loja. Recentemente, o empresário publicou um vídeo declarando apoio a Jair Bolsonaro e aos atos previstos para o dia 15 de março contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal.

No processo, a defesa de Junior Durski acionou a União por ter efetuado o pagamento de 50% das autuações, mas que os débitos no CNPJ da empresa não foram quitados. As informações são do jornalista Manoel Ramires, no site Porém.Net.

“O Grupo Durski recebeu 80 notificações do MPT em relação a multas CLT de diversas empresas que o compõe. Para o pagamento dentro do prazo de 10 dias do recebimento da notificação, o MTE concedia uma redução de 50% do valor total das multas. Contudo, para surpresa das autoras, embora tenham realizado os pagamentos integrais dos 50%, foi verificado que os débitos foram considerados como não quitados”, alegam os advogados.

A Advocacia Geral da União (AGU) rechaçou o desconto e criticou a empresa. “A empresa, visando o lucro, imputou condições abusivas, entre outras, aos empregados, e com a intenção de prevenção, onde sabendo que sofrerá multa elevada, cumpra com suas obrigações com o Estado, guardião do bem estar público”, disse.