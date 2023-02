Bolsonarista Latino pode ter mansão luxuosa penhorada para bancar calote com condomínio

Desde 2016, a administração do local cobra contribuições mensais devidas para manutenção do condomínio edit

Apoie o 247

ICL

247 - “O cantor Lantino corre o risco de ter o imóvel de sua família no condomínio Quintas do Rio, na Barra da Tijuca, penhorado como forma de quitar uma dívida”, informa o jornalista Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo.

“Desde 2016, a administração do local cobra contribuições mensais devidas para manutenção do condomínio. Se no início do processo a dívida era de R$ 107 mil, hoje ela supera os R$ 530 mil. Esta semana, a 7ª Vara Cível do Rio ordenou a avaliação do imóvel, que poderá ser usado para encerrar a pendência”, acrescenta.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.