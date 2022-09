Bolsonarista que humilhou eleitora de Lula recebeu mais de R$ 5 mil de auxílio emergencial e responde a vários processos

Apoie o 247

247 - O empresário bolsonarista Cassio Joel Cenali, que viralizou ao humilhar uma idosa e dizer que iria parar de entregar marmitas após ela declarar voto em no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Itapeva (SP), recebeu mais de R$ 5 mil de auxílio emergencial e responde a diversos processos judiciais. As informações são do portal G1.

Conforme o Portal da Transparência, das 15 parcelas recebidas, entre abril de 2020 e outubro de 2021, seis foram no valor de R$ 600, duas de R$ 300 e outras sete no valor de R$ 150, totalizando R$ 5.250,00.

O auxílio emergencial é um benefício pago pelo governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, para garantir renda aos brasileiros em situação de vulnerabilidade durante a pandemia da Covid-19.

Ainda de acordo com a apuração, o empresário responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), entre eles, processos por distribuição de cheque sem fundo na compra de cabeças de gado e por não pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

