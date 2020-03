Bolsonaro dá medalha a governador que flexibilizou isolamento social

Jair Bolsonaro concedeu a Ordem do Mérito Militar ao governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), um dos poucos chefes de Executivos estaduais a ainda apoiar o ocupante do Planalto edit

247 - Jair Bolsonaro concedeu a Ordem do Mérito Militar ao governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), um dos poucos chefes de Executivos estaduais a ainda apoiar o ocupante do Planalto. Denarium autorizou na semana passada a reabertura do comércio no estado para entregas, além de permitir que o transporte coletivo municipal volte a rodar.

Segundo a coluna de Guilherme Amado, de Época, as medidas foram tomadas no dia 27 de março, três dias após Bolsonaro fazer um pronunciamento em cadeia nacional contra o isolamento social durante a epidemia do coronavírus.

Também será agraciado o ministro da Economia, Paulo Guedes, o da Secretaria Geral, Jorge de Oliveira, e o procurador-geral da República, Augusto Aras.

O Brasil 247 quer a sua ajuda para tomar decisões importantes. Participe da pesquisa