Bolsonaro é alvo de 3 denúncias em menos de 2 meses por campanha antecipada

A última denúncia foi feita por Samanda Alves, assessora pessoal da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) edit

Revista Forum - Nesta quinta-feira (10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo de uma representação, protocolada junto ao Ministério Público Eleitoral (MPE), por campanha antecipada. A denúncia foi feita por Samanda Alves, assessora pessoal da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT). Trata-se da 3ª denúncia do tipo feita contra Bolsonaro somente neste ano de 2022.

Esta, no entanto, não é a primeira vez que Bolsonaro é acusado de fazer campanha antecipada. Somente neste ano foram outras 3 denúncias do tipo – e sequer passaram-se 2 meses desde o início de 2022. Há ainda outras situações, de outros anos, que podem configurar campanha antecipada e abuso de poder político por parte de Bolsonaro (leia a íntegra na Revista Forum).

