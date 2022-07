Bolsonaro é personagem de novo podcast “O Homem do Palácio Abandonado”

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro é o personagem principal do mais novo podcast “O Homem do Palácio Abandonado”, uma sátira em forma de paródia do “A Mulher da Casa Abandonada”, da Folha de S.Paulo, que viralizou nas últimas semanas. O autor da nova série, que estreia nesta sexta-feira (29), é Antonio Neto, presidente do PDT paulistano e pré-candidato a deputado federal.

“Com o sucesso do podcast da Folha, percebemos que esse formato oferece uma nova forma de conversar e conscientizar as pessoas. ‘O Homem do Palácio Abandonado’ é uma maneira de denunciar, por meio da sátira, a tragédia real que estamos vivendo”, afirma Antonio Neto.

O podcast terá sete episódios, com cerca de 5 minutos de duração, que serão disponibilizados no Spotify toda sexta-feira ao meio-dia. Na semana passada, foi lançado um teaser, que pode ser ouvido aqui .

Os episódios do podcast de Antonio Neto foram nomeados com referência aos títulos de “A Mulher da Casa Abandonada”. Confira a seguir a lista completa:

1. O homem que não trabalha – 29.jul

Depois de se encontrar com apoiadores do Homem do Palácio Abandonado, vem à tona a possibilidade de ele ter um histórico de crimes.

2. O Palácio – 05.ago

Pessoas compartilham histórias sobre o Homem, passando por crimes no Exército, pela carreira de vereador e deputado até a sua chegada ao Palácio.

3. Um Congresso em silêncio – 12.ago

Antonio Neto vai ao Rio de Janeiro para entender melhor quem é esse Homem que chegou ao Palácio. Há um manto de silêncio até que a imprensa descobre os escândalos (rachadinhas, Queiroz).

4. Homem Livres – 19.ago

A reportagem descobre o que aconteceu com outros protagonistas dessa história, onde eles estão hoje e como vivem com as consequências. Queiroz, Wassef, os filhos de Bolsonaro, Wal do Açaí.

5. Palácio sem governo – 26.ago

Antonio Neto investiga todas as omissões e negligências do Homem do Palácio Abandonado durante a pandemia de Covid-19.

6. Um Fim que Não É Bem Um Fim – 02.set

O episódio reflete sobre os crimes recentes do Homem do Palácio Abandonado: seus pronunciamentos inconstitucionais, sua descrença nas urnas eletrônicas, os ataques ao STF. Um especialista analisa se ele ainda pode responder pelos crimes de que foi acusado.

7. O homem que justifica o injustificável – 09.set

Pela primeira vez, ouvimos a voz do Homem do Palácio Abandonado e suas justificativas para os crimes que foram levantados.

Com informações da assessoria de imprensa

