Bolsonaro e Trump ganham o prêmio Ig Nobel, que agracia os fatos mais absurdos da ciência mundial

Jair Bolsonaro e o presidente dos EUA, Donald Trump, figuram entre os vencedores da 30ª edição do prêmio "Ig Nobel". Segundo a organização, eles promoveram um "efeito mais imediato sobre a vida e sobre a morte do que cientistas e médicos" ao negar a gravidade pandemia

247 - Jair Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão entre os vencedores da 30ª edição do prêmio “Ig Nobel” em função das ações que adotaram no enfrentamento à pandemia da Covid-19. A premiação agracia os fatos mais irrelevantes, absurdos e inusitados envolvendo a ciência em nível mundial.

De acordo com a organização do evento, Bolsonaro e Trump promoveram um "efeito mais imediato sobre a vida e sobre a morte do que cientistas e médicos" no que diz respeito ao enfrentamento do novo coronavírus. Os estados Unidos e o Brasil figuram no topo do ranking de mortes causadas pelo novo coronavírus.

Além deles, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de Belarus, Aleksandr Lukashenko, do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhammedow, do México, Andrés López Obrador, e dos primeiros-ministros da Índia, Narendra Modi, e do Reino Unido, Boris Johnson, foram agraciados com o prêmio de "Educação Médica".

O anúncio da premiação do “Ig Nobel”, que tradicionalmente é realizado no teatro da Universidade de Harvard, no Reino Unido, foi feito pela internet por conta da pandemia. O prêmio é uma nota de 10 trilhões de dólares do Zimbábue, além de uma caixa de montar com as instruções descritas em um dos lados.

