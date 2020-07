Bolsonaro nega ter pedido demissão de Danilo Gentili

Depois de o apresentador Danilo Gentili acusar Bolsonaro de ter pedido sua demissão, o ex-capitão negou que tenha procurado o SBT para pedir a cabeça do humorista. Em sua live semanal, Bolsonaro disse: “não tenho nada contra ou a favor do senhor Danilo Gentili (...) Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja" edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou não ter pedido a demissão de Danilo Gentili do SBT. A declaração é uma resposta às acusações de Gentili de que o ex-capitão teria pedido sua cabeça aos executivos da emissora.

A reportagem do portal Uol destaca que “ele ainda rebateu alguns dos xingamentos — como "FDP" — que Gentili lhe fez e lamentou que as pessoas que tenham problemas com o SBT elejam "um responsável pelo seu insucesso". "Coitada da minha mãe. Está viva, com 93 anos de idade, e vê um negócio desse aqui", disse, por ter sido xingado por Gentili.”

A matéria ainda relata que “Gentili falou sobre o assunto pouco antes, quando uma internauta reagiu a uma piada que ele fez sobre o anúncio de que Bolsonaro contraiu covid-19. "Olha, Danilo, parei de seguir você nesse momento! Você foi defendido pelo cara e agora desejou que esse mesmo cara morresse! Nem para nosso pior inimigo desejamos o mal. Lamentável! Viva bem! Vida longa!", disse ela.”

