Bolsonaro sobre Ciro Nogueira: 'me chamou de fascista, mas as coisas mudam'

"Sim, chamou. As coisas mudam. Eu tinha posições no passado que não assumo mais hoje. Mudei", disse Bolsonaro sobre as declarações de Ciro Nogueira (PP-PI), confirmado para ser o novo ministro da Casa Civil, que Bolsonaro tem um "caráter fascista" edit

247 - Jair Bolsonaro minimizou as críticas feitas pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), confirmado para ser o novo ministro da Casa Civil, que disse, em 2017, que Bolsonaro tem um "caráter fascista" e elogiou o ex-presidente Lula, atualmente na primeira posição em todas as pesquisas eleitorais.

“Tem um vídeo correndo na internet de que ele [Ciro] me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. As coisas mudam. Eu tinha posições no passado que não assumo mais hoje. Mudei. Nenhuma de forma radical. Quem estava no Nordeste e não fosse Lula no passado não tinha sucesso na política. Isso para mim é coisa passada”, disse Bolsonaro em sua live semanal no Facebook nesta quinta-feira (23).

Em entrevista à TV Meio Norte, Ciro Nogueira afirmou ainda que tinha muita restrição a Bolsonaro “porque é um cara fascista”.

“Tem um caráter fascista. Muito preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, é muito fácil, mas isso não é para um presidente da República. O presidente da República é uma pessoa que vai cuidar de gerar emprego e renda, que vai cuidar da saúde, vai cuidar da infraestrutura. O presidente Jair Bolsonaro não tem essa capacidade de fazer isso”, afirmou à época.

Sobre a escolha de Ciro Nogueira para a Casa Civil, Bolsonaro afirmou: “Acreditamos que uma melhor interlocução com o parlamento seria [por meio de] um senador e, quando alguns falam em Centrão de forma pejorativa, a grande mídia quer afastar políticos do Centro, mais ao Centro de mim”.

