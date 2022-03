Bolsonaro vai tirar produtos da Zona Franca de Manaus do corte no IPI, diz governador do Amazonas

Apoie o 247

247 - O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), afirmou nesta quarta-feira (9), a jornalistas no Palácio do Planalto, que o governo federal vai reeditar o decreto que implementava um corte linear de 25% Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Mas a medida não deve ser aplicada aos produtos da Zona Franca de Manaus, de acordo com o chefe do executivo municipal.

"Tivemos a garantia que os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus que têm já o seu PPB (Processo Produtivo Básico) não sofrerão essa redução do IPI, o que garante às empresas que estão instaladas no polo industrial de Manaus a competitividade", disse o governador, que teve um encontro com Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

