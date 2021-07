Braga Netto quer criar o mito de candidaturas de generais antigolpe, diz coronel da reserva Marcelo Pimentel

"Encenação de 'generais golpistas' tem finalidade de colocar em evidência 'generais democratas'", alertou o coronel da reserva Marcelo Pimentel após o ministro Braga Netto ameaçar as eleições de 2022 caso não haja voto impresso e, naturalmente, sinalizar que não é possível um pleito democrático por meio do voto eletrônico edit

247 - O coronel da reserva Marcelo Pimentel fez um alerta no Twitter ao afirmar que o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, tenta fazer a sociedade ter simpatia por candidaturas de militares supostamente anti-golpe. De acordo com Pimentel, o titular da pasta quer o povo enxergando uma eleição democrática somente por meio do voto impresso.

"Cuidado! Não é o q PARECE! Encenação de 'generais golpistas' tem finalidade de colocar em evidência 'generais democratas'. Objetivo do 'flare' B.Netto é criar outro MITO: candidaturas de generais anti-golpe e anti-bolsonaro - todas do Partido Militar", escreveu o militar, que recebeu punições por alertar para a bolsonarização das tropas militares.

O militar fez a postagem ao comentar a informação de que o ministro da Defesa pediu a um interlocutor para dizer ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que não haverá eleição em 2022 se não for por meio do voto impresso, como tem defendido Jair Bolsonaro.

