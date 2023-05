Brasil 247 lança página GameSnacks, que oferece uma seleção de jogos para seus leitores

Games poderão ser jogados diretamente no site; confira edit

247 – O Brasil 247, um dos principais sites de notícias do país, e o Google GameSnacks se uniram para oferecer aos leitores uma nova experiência de lazer e entretenimento. O GameSnacks é uma seleção de jogos curtos, que podem ser jogados em qualquer dispositivo, sem a necessidade de baixar ou instalar aplicativos.

Com a parceria, os usuários do Brasil 247 terão acesso a uma seleção de games que poderão ser jogados diretamente no site. Os jogos disponíveis incluem desde quebra-cabeças até corridas e esportes.

"Nosso objetivo é oferecer aos nossos leitores uma nova experiência de entretenimento. Os jogos são também importantes para que possamos nos desligar do ritmo frenético das notícias", diz o jornalista Leonardo Attuch, editor-responsável do 247.

A seleção de jogos GameSnacks já está disponível no site Brasil 247, e os usuários podem acessá-la a qualquer momento. Então, se você está procurando uma pausa divertida durante o dia, não deixe de conferir a seleção de jogos GameSnacks no Brasil 247.

