Brasil goleia Peru por 4 a 0 e se classifica para as quartas de final da Copa América

Vitória tranquila garante passagem da Seleção à próxima fase do torneio edit

247 - O Brasil venceu com tranquilidade a seleção peruana nesta quinta-feira (17), superando assim o primeiro obstáculo em sua luta para conquistar o bicampeonato da Copa América.

A Seleção Brasileira se classificou para as quartas de final do torneio ao golear o Peru na segunda rodada da competição, com gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison.

O time dirigido por Tite continua com uma atuação eficaz, embora ainda sem brilho. Com a vitória, o Brasil lidera sozinho o Grupo B com seis pontos.

