Brasil vence Equador e segue invicto nas eliminatórias da Copa de 2022

Com gols de Richarlison e Neymar, Seleção se mantém 100% nas eliminatórias

247 - Embora tenha sofrido no primeiro tempo, a Seleção Brasileira se impôs na segunda etapa e venceu o Equador por 2 a 0 no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Ao final do embate da sétima rodada das eliminatórias, a Seleção se mantém na liderança com 100% de aproveitamento na competição.

A Seleção vive momentos de tensão, inclusive com a ameaça de demissão do treinador Tite. A decisão de fazer a Copa América no Brasil gerou insatisfação entre os jogadores e na comissão técnica.

