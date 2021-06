Brasil vence o Paraguai por 2 a 0 e dispara na liderança das Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção conquista sexta vitória em seis jogos, em partida realizada no Defensores del Chaco. Com 100% de aproveitamento na competição, Brasil abre seis pontos para a Argentina, segunda colocada edit

247 - A seleção brasileira derrotou o Paraguai por 2 a 0, na noite desta terça-feira (8), no Defensores del Chaco, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e manteve o 100% de aproveitamento na competição, com seis jogos, seis vitórias e seis pontos de vantagem para o segundo colocado, a Argentina.

Os gols foram marcados por Neymar, aos três minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Gabriel Jesus, e Paquetá, no último minuto da partida.





