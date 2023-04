Brasileiras presas injustamente voltaram da Alemanha com infecção na pele

Apoie o 247

247 - As brasileiras Katyna Baía e Jeanne Paollini, que foram detidas na Alemanha por 38 dias após suas malas serem trocadas por uma outra contendo drogas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, disseram que voltaram ao Brasil com uma infecção bacteriana na pele depois de seu tempo na cadeia.

De acordo com a advogada Luciana Provázio, que defende as duas mulheres, elas tiveram que compartilhar suas roupas, inclusive íntimas, com as outras detentas durante o período na cadeia.

A defesa informou que a infecção foi confirmada após visita a uma dermatologista.

Katyna e Jeanne lamentaram a situação em uma publicação nas redes sociais. "Voltamos com uma infecção bacteriana na pele que ocorreu devido ao uso coletivo de roupas e calcinhas! (Sim, tudo era de uso coletivo). Mais um problema causado por aquela prisão arbitrária e injusta, mas vamos superar", disseram.

As duas mulheres retornaram ao Brasil em 14 de abril depois de terem sua libertação aprovada pelo Ministério Público da Alemanha. Desde então, elas vêm compartilhando relatos sobre a experiência nas redes sociais. (Com informações da CNN Brasil).

