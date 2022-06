Brasileiro cai de andaime e morre durante o primeiro dia de trabalho na Itália

O plano era seguir na mesma profissão que exercia no Brasil, a de pedreiro edit

247 - O brasileiro Alexsandro Tonn Loose, de 30 anos, morreu durante o primeiro dia de trabalho em uma obra na Itália, após cair de um andaime a uma altura de seis metros e não resistir aos ferimentos. A reportagem é do portal G1.

O acidente aconteceu nesta segunda-feira (13). Alexsandro tinha cidadania italiana e, junto com a esposa e o filho pequeno, foi há cerca de três meses para a cidade de Verona.

Lá, o plano era seguir na mesma profissão que exercia no Brasil, a de pedreiro. O capixaba, natural do município da Serra, na Grande Vitória, estava nas primeiras horas no novo emprego em uma obra na província de Mântua.

A família de Alexsandro no Espírito Santo afirmou que ele foi para a Itália com a intenção de prosperar financeiramente. Além dele, quatro irmãos também atuam como pedreiros.

Eles receberam a notícia do falecimento por meio da esposa dele, Gioissi Silva. Agora, tentam juntar fundos para trazer o corpo de Alexsandro de volta ao Brasil.

