Brasileiro Wellington Silva é o novo reforço do clube Gamba Osaka, do Japão

O futebol japonês está prestando mais atenção nos talentos brasileiros. O último jogador que resolveu rodar o mundo e migrar para a liga japonesa foi o atacante Wellington Silva, formado pelo Fluminense. Ele acaba de ser anunciado oficialmente pelo Gamba Osaka.

A sua transferência foi divulgada nas redes sociais do clube japonês e ocorre de maneira definitiva. A saída do atacante também foi uma forma do Fluminense diminuir as pendencias com o atacante de 28 anos, que possuía vínculo até a metade deste ano.

Revelado profissionalmente no próprio clube carioca ainda em 2010, Wellington Silva foi negociado com o Arsenal na mesma temporada. Seis anos depois, ele acertou sua volta ao Tricolor Carioca, mas acabou emprestado ao Internacional. No ano passado, topou retornar ao Flu a pedido do então treinador Odair Hellmann. Mas, o atacante não teve muitas chances.

No campeonato japonês, Wellington Silva reencontrará antigos atletas do Fluminense como Marcos Júnior, do Yokohama Marinos, e Lucas Fernandes, do Consadole Sapporo. O reforço brasileiro até já mandou o primeiro recado para a nova torcida.

"Olá, estou muito feliz por fazer parte do Gamba Osaka. Eu estou chegando ao futebol da Ásia pela primeira vez e espero trabalhar com todos os meus companheiros de equipe para atingir os nossos objetivos. Para isso, vou me esforçar para crescer com meus companheiros todos os dias. Estou animado para poder entrar em campo. Vamos alcançar nossos objetivos juntos”.

Enquanto Wellington Silva buscará iniciar a sua trajetória no futebol asiático, o Fluminense segue os seus compromissos no território brasileiro. O primeiro desafio é o Cariocão 2021 e o time tenta desbancar o favoritismo do Flamengo de acordo com os prognósticos esportivos. Todavia, o Flu já venceu o primeiro clássico do ano por 1 a 0, gol anotado pelo lateral Igor Julião.

Além do Estadual, o Fluminense também sonha com a estreia na Libertadores após ficar na quinta posição do Brasileirão 2020. A tendência é que as partidas da fase de grupos levem os torcedores a acessar a plataforma da LeoVegas para fazerem suas apostas esportivas, que devem ser regulamentadas no país até o final do ano como noticiou o portal iGaming Brazil: “Regulamentação das apostas esportivas no Brasil deve sair até julho de 2021, declara Waldir Eustáquio Marques”.

