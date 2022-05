Brics realiza reunião de alto nível sobre medicina tradicional

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Os países do Brics realizaram na noite desta quarta-feira (11) uma videoconferência de alto nível sobre medicina tradicional. O evento foi promovido pela Administração Nacional da Medicina Chinesa e pelo governo da província de Fujian, com objetivo de estabelecer uma plataforma de intercâmbio e oferecer um serviço de saúde da medicina tradicional para os países membros.

O diretor da Administração Nacional de Medicina Chinesa, Yu Wenming, lembrou que, desde o começo da pandemia de Covid-19, o governo chinês tem insistido no tratamento integrado de medicina chinesa e ocidental, mantendo uma participação profunda da medicina chinesa na prevenção e tratamento e alcançando efeitos óbvios. Ele pediu que os países do Brics coordenem ações e compartilhem informações para prevenir doenças infecciosas em massa. Por meio do reforço da parceria e da comunicação entre instituições e profissionais, o Brics pode realizar conjuntamente a pesquisa concernente e estimular um papel maior das suas medicinas tradicionais no enfrentamento de questões de saúde mundiais.

Na reunião, foi aprovada a Iniciativa Online de Cooperação em Medicina Tradicional do Brics 2022.

Tradução: Isabel Shi

Revisão: Diego Goulart

