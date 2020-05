Bruno Gagliasso, da Globo, diz que música de Manu Gavassi lembra Moro e Bolsonaro

O ator comentava sobre Áudio de Desculpas, um dos sucessos da ex-participante do BBB edit

Metrópoles - Artista politizado é uma necessidade, ainda mais na realidade brasileira em 2020. Tanto que Bruno Gagliasso mostrou arte se misturando com política em uma música de Manu Gavassi. O ator afirmou que, quando vê o sucesso da ex-BBB Áudio de Desculpas, se lembra da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça Sergio Moro.

“A Manu Gavassi acertou certinho esse nome de música pro espírito do nosso tempo. Toda vez que leio ‘Áudio de Desculpas’ clico achando que o Moro e o Bolsonaro fizeram as pazes”, escreveu ele no Twitter.

O comentário se refere ao pedido de demissão do ex-juiz, quando Moro acusou o Bolsonaro de querer interferir politicamente na Política Federal. A música foi lançada ainda quando Manu estava participando do Big Brother Brasil 20.

Diferentemente da comparação feita por Gagliasso, o hit foi inspirado em um ex-namorado de Manu que chamou-a de tóxica.

A @manugavassi acertou certinho esse nome de música pro espírito do nosso tempo. Toda vez que leio Áudio de Desculpas clico achando que o Moro e o Bolsonaro fizeram as pazes. — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) May 5, 2020





