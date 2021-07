Bucks avançam às finais da NBA após 47 anos

A Ascensão de Middleton

No último sábado (3), ainda sem contar com o grande astro Giannis Antetokounmpo, os Bucks venceram o Atlanta Hawks por 118 a 107 e se consagraram campeões do Leste numa série vencida por 4 a 2.

Com a lesão do grego, quem assumiu a responsabilidade de ser o líder em quadra foi Khris Middleton: o ala-armador fez história no 3º quarto ao anotar, “simplesmente”, 23 de seus 32 pontos na partida. Com isso, ele conseguiu atingir a 3ª maior pontuaçãode um jogador em um único período de playoffs na história.

Outro destaque de Milwaukeeno jogo foi Jrue Holiday, que terminou com 27 pontos, 9 assistências e 9 rebotes. Por outro lado, o astro dos Hawks, Trae Young, não foi muito bem. Ele estava voltando de lesão e anotou apenas 14 pontos na partida. O destaque do Atlanta ficou para Cam Reddish, com 21 pontos.

Finais da NBA

Phoenix Suns e Milwaukee Bucks se enfrentam, amanhã (6), às 22h, no primeiro jogo da série. A equipe do Arizona tem vantagem do mando de quadra por ter tido a melhor campanha na temporada regular.

Após 28 anos da última final disputada, os Suns buscam o primeiro título de campeão da franquia. A última vez que disputaram o anel foi em 1993, quando perderam para o Chicago Bulls de Michael Jordan.

Por outro lado, apesar do time já ter conquistado a NBA em 1971, os Bucks não jogam uma final desde 1974, quando perderam por 4 a 3 para o Boston Celtics. Além disso, o grande astro da equipe, Giannis Antetokounmpo, teve uma hiperextensão no joelho e é dúvida para a série.

Quem será que vence esse ano?

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.